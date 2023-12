Il camion si ribalta e perde il carico. E c’è chi si ferma a rubare il cibo caduto in strada In alcuni video che riprendono l’incidente, avvenuto ieri sull’Asse Mediano, in provincia di Napoli, si nota come qualcuno ne abbia approfittato per rubare le derrate alimentare che si sono rovesciate per strada.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di ieri, martedì 12 dicembre, un camion si è ribaltato sull'Asse Mediano, all'altezza dell'uscita Giugliano-Parete, in direzione Lago Patria, nella provincia di Napoli, perdendo tutto il suo carico, che si è rovesciato in strada, occupando tutta la carreggiata e causando notevoli disagi alla circolazione automobilistica. Il rocambolesco incidente ha attirato la curiosità di molti, che hanno ripreso la scena in video ma, all'indomani di quanto accaduto, spuntano sui social altre immagini che sottolineano altro tipo di curiosità da parte di chi era sul posto e si è imbattuto nell'incidente: qualcuno, infatti, si è fermato a rubare alcuni pezzi del carico che si sono riversati in strada.

Il camion trasportava derrate alimentari, cibo insomma. In un video che circola su TikTok, girato da un automobilista che si è trovato a passare sull'Asse Mediano proprio poco dopo l'incidente, si nota un uomo su uno scooter che, passando proprio in mezzo al carico appena caduto dal mezzo pesante, si ferma a raccogliere una scatola dalla strada e riparte, come se niente fosse accaduto.

Oltre il gesto in sé del furto, il video non racconta molto altro. Uno sciacallo in azione? Una persona bisognosa che ha approfittato della situazione? "Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame" cantava Fabrizio De André in "Nella mia ora di libertà", brano contenuto nell'album "Storia di un impiegato" del 1973, uno dei più apprezzati del cantautore genovese.