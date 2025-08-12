Il calciatore Cristian Sorrentino morto a 18 anni dopo un incidente stradale: lutto a Barra

Cristian Sorrentino, la vittima

Lutto a Barra, nella zona di Napoli Est, per la morte di Cristian Sorrentino, calciatore 18enne, giocatore nella prima squadra del Centro Ester. Il ragazzo era rimasto coinvolto in un incidente stradale all'inizio di agosto. Purtroppo, è deceduto ieri, 11 agosto, dopo diversi giorni di ricovero, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita. La sua prematura scomparsa ha sconvolto tutta la comunità napoletana. "Oggi il nostro cuore è colmo di dolore – scrive il Centro Ester sulle sue pagine social – Cristian Sorrentino, prima punto di forza della nostra Under 18 Centro Ester Carioca, e da luglio orgoglioso membro della prima squadra, ci ha lasciati troppo presto. Aveva appena realizzato il sogno di vestire la maglia dei grandi, un traguardo che per noi rappresentava la conferma di un percorso, di un progetto che guarda lontano e crede nei giovani. La sua determinazione, il suo sorriso e la sua passione resteranno per sempre con noi".

Il dolore della comunità per la morte del giovane calciatore

La società ha voluto esprimere le condoglianze alla famiglia, "a nome di tutto lo staff tecnico, della società FC Barrese Ester, del Centro Ester e del Centro Ester Carioca – scrive – ci stringiamo con affetto e commozione alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore. Riposa in pace, campione". In questi giorni la speranza che Cristian potesse farcela era rimasta accesa. Tanti stavano pregando perché potesse superare i momenti difficili del ricovero e tornare alla sua famiglia e ai suoi amici. Il 6 agosto scorso, in un altro post, tutta la famiglia della FC Barrese in un comunicato stampa si stringeva attorno a Cristian "coinvolto qualche giorno fa in un grave incidente e attualmente in condizioni critiche. Il dolore è profondo, ma ancora più forte è il legame che ci unisce".