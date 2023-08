Il cagnolino dell’amante abbaia, scoperto e arrestato il boss Cacciapuoti di Villaricca I guaiti del barboncino fanno arrestare il boss di Villaricca: così è stato preso Cacciapuoti.

A cura di Redazione Napoli

Era in villeggiatura ma non troppo lontano da casa, in una villa con piscina, a pochi passi dal litorale di Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo.

È lì che i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato Luigi Cacciapuoti, 64enne a capo del clan che porta il suo cognome, operante nel comune di Villaricca.Un fantasma dallo scorso febbraio, Cacciapuoti dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso.

I carabinieri hanno usato pedinamenti, intercettazioni , ricognizioni. Ma alla fine lo hanno preso grazie ad un cagnolino.

Un barboncino, ‘fedele amico' di una donna che incontrava Cacciapuoti.Era affacciato ad una finestra semichiusa di una grossa villa. Un animale come tanti altri che, però, ha suscitato negli investigatori il sospetto che quello chalet fosse proprio il rifugio del latitante.

Cacciapuoti se n’è accorto quando i carabinieri erano ormai ad un passo da lui, sdraiato a bordo piscina mentre sfogliava un quotidiano. Giornale aperto su una pagina di cronaca della camorra di Ponticelli, quartiere a est di Napoli.Non ha opposto resistenza e le manette sono scattate ai suoi polsi.La villa è stata sequestrata e così i documenti di identità che il 64enne portava con sé: la sua foto, ma i dati di un’altra persona.L’uomo è ora è nel carcere di Secondigliano. Arrestata anche la donna in sua compagnia per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravato dalle modalità mafiose. È stata portata nel carcere di Pozzuoli.