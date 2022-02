Il 19 febbraio è il compleanno di Massimo Troisi: la sua San Giorgio a Cremano gli dedica una statua Domani, Massimo Troisi avrebbe compiuto 69 anni: domani, la sua città natale gli dedicherà una statua che lo raffigura nel suo ultimo film, Il Postino.

A cura di Valerio Papadia

La statua di Massimo Troisi realizzata a San Giorgio a Cremano.

Domani, 19 febbraio, Massimo Troisi avrebbe compiuto 69 anni. E così la sua città natale, San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, si prepara a festeggiarlo con tutti i crismi: sarà infatti svelata, proprio domani mattina, una statua a grandezza naturale dedicata al grande attore e regista. L'opera, già posizionata davanti al murales dedicato qualche anno fa a Troisi, nella piazza che porta il suo nome, sarà come detto scoperta domani, alla presenza del sindaco Giorgio Zinno, dell'assessore alla Cultura Pietro De Martino e del vicesindaco Eva Lambiase: realizzata dal professor Carlo Ciavolino, la statua raffigura Troisi nel suo ultimo film, Il Postino, con l'iconica bicicletta con la quale nella pellicola si muove per i vicoli dell'isola di Procida. Per festeggiare ancora il compleanno dell'artista, inoltre, sarà posizionata una targa sul palazzo in cui nacque il 19 febbraio del 1953.

"Abbiamo reso questa piazza un piccolo gioiello con spazi accoglienti che i cittadini vivono quotidianamente – ha spiegato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – e grazie alle opere d'arte dedicate a Massimo Troisi, lo stiamo rendendo un luogo sempre più familiare, in cui la nostra comunità ritrova un grande senso di appartenenza e ed esprime la propria identità basata sul forte legame con Troisi. Con il monumento e la targa si ampliano ulteriormente i punti di riferimento in città nell'ambito del percorso a cielo aperto dedicato a Troisi, con le panchine in via Manzoni e via De Lauzieres; i tre murales (gli altri due sono quello realizzato da Jorit in via Galdieri e quello nella stazione circum di Piazza Troisi); la casa di Massimo Troisi, l'unica con tutti i suoi mobili e gli oggetti personali".