Il 17 maggio si festeggia San Pasquale Baylon, che a Napoli aiuta le donne a trovare marito

A cura di Valerio Papadia

Il 17 maggio, giorno della sua morte, si festeggia San Pasquale Baylon. Nato in Spagna, Pasquale Baylon apparteneva all'ordine dei Frati Minori: nel 1690, molti anni dopo la sua morte, fu proclamato Santo da Papa Alessandro VIII. È considerato il protettore dei cuochi e dei pasticceri, in quanto ritenuto l'inventore dello zabaione. Pare, infatti, che il Santo consigliasse alle donne, i cui mariti avevano cali di desiderio, di somministrargli proprio lo zabaione.

La preghiera napoletana a San Pasquale Baylon

A Napoli – e in generale in tutta la Campania – San Pasquale Baylon è venerato però anche per un'altra particolarità: da tradizione, è al Santo che le donne si rivolgono per trovare marito. Tanto è vero che, in dialetto, c'è anche una preghiera che le donne in cerca di marito rivolgevano al Santo, che recita:

San Pasquale Baylonne, protettore delle donne, fammi trovare marito, bianco, rosso e colorito, come te, tale quale, o glorioso san Pasquale

A Napoli c'è la chiesa di San Pasquale a Chiaia

Nel capoluogo campano, inoltre, una della chiese più antiche della città è dedicata proprio al Santo: si tratta della Chiesa di San Pasquale a Chiaia, che sorge nell'omonima piazza, nel quartiere Chiaia, appunto. La chiesa fu eretta nel 1749 per volere dei sovrani Carlo di Borbone e Amalia di Sassonia, per ringraziare il Santo, a cui erano molto devoti, per la nascita dell'erede maschio.