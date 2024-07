video suggerito

Assicurazione auto: Napoli e Caserta tra le città dove si paga di più, a maggio rincari ovunque I dati diffusi da Ivass sulle tariffe delle polizze Rca: il differenziale tra Napoli e Aosta è di 264 euro, in aumento dell’8,1% rispetto ad un anno fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Napoli resta la città italiana dove costa di più assicurare l'automobile: il prezzo medio della polizza Rca è di 580 euro, ben più alto del valore medio nazionale, che è di 400 euro. Il podio è però condiviso con Prato, che è anche la città dove si registra il rincaro più alto: +10% (media nazionale +6%). Al terzo posto, un'altra provincia campana: Caserta, col prezzo medio di 515 euro. I dati emergono dalle rilevazioni dell'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, relativi alle assicurazioni stipulate nel mese di maggio 2024.

Nel periodo preso in esame è stato registrato un rincaro per tutte le città italiane e un differenziale più profondo tra Nord e Sud rispetto al 2023, anche se in calo rispetto alla media storia (calcolata sui dati di 10 anni fa). Emerge così che assicurare un'automobile a Napoli costa, in media, 264 euro in più rispetto che a farlo ad Aosta: il differenziale è in aumento dell'8.1% rispetto all'anno precedente, anche se resta lontano dall'abisso che si nota se si vanno a guardare i dati del 2014: all'epoca il differenziale era del 45,1%.

Se ai primi tre posti di questa classifica ci sono due città campane, il fanalino di coda è Enna, che si qualifica come quella più conveniente: il prezzo medio della polizza è di 285 euro, di poco più basso di quello riscontrato a Potenza (296 euro). Se viene preso in esame l'aumento percentuale annuo, precisa Assoutenti, si vede che Roma e Prato sono, però, le città dove gli aumenti sono stati più alti: +10% rispetto al maggio 2023; batosta anche per chi abita a Nuoro (+9,8%) e Biella (+9,2%), mentre i rincari più leggeri, invece, a Vibo Valentia (+1,7%) e Cosenza (+3%).