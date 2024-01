I vigili gli chiedono i documenti, lui caccia un coltello: arrestato venditore di stracci a Porta Nolana L’episodio questa mattina a Porta Nolana. Sul posto gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata e la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Vende stracci al mercatino abusivo di Porta Nolana. Gli agenti della Polizia Locale gli chiedono i documenti e lui, come risposta, caccia il coltello. Nei guai un uomo di 35 anni, originario del Marocco, già segnalato in passato per aver importunato residenti e passanti. L'uomo, un senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale, dell'Unità Operativa Avvocata, in un'operazione congiunta con la Polizia di Stato.

Blitz delle forze dell'ordine al mercato degli stracci di Porta Nolana

I caschi bianchi stavano effettuando i consueti controlli sul territorio nella zona della Stazione Centrale di Napoli e della stazione della Circumvesuviana, questa mattina, martedì 16 gennaio 2024, quando si sono imbattuti nell'ambulante abusivo, in stato di alterazione. Quando gli hanno chiesto i documenti per identificarlo, l'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe cacciato un coltello a lama grande.

L'uomo disarmato e arrestato

A quel punto gli agenti sono scattati, lo hanno subito disarmato e arrestato. In loro aiuto è sopraggiunta anche una pattuglia della Polizia di Stato che era in zona. L'uomo è stato poi portato negli uffici della Polizia Locale per l'identificazione. Per fortuna nessuno si è fatto male. Solo un grande spavento per le persone che erano presenti in zona. I controlli delle forze dell'ordine nella zona di Porta Nolana e della Stazione Centrale di piazza Garibaldi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il presidio del territorio è rivolto a garantire la tutela di cittadini, negozianti e turisti che frequentano la zona della parte centrale della città.