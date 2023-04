I treni della metro Linea 1 circolano solo tra Garibaldi e Colli Aminei: rubati un’altra volta i cavi Dalle 10.30 di questa mattina la circolazione della Linea 1 della metropolitana è limitata alla tratta Garibaldi-Colli Aminei a causa di un consistente furto di cavi sulla rete.

A cura di Valerio Papadia

Ancora disagi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli, ancora una volta a causa del furto di cavi sulla rete. Come ha comunicato l'Anm, dalle ore 10.30 di questa mattina la circolazione dei treni è limitata alla sola tratta Garibaldi-Colli Aminei: la circolazione ferroviaria è dunque interrotta in tutta l'area Nord di Napoli.

"A causa di un rilevante furto di cavi, dalle ore 10:30, la circolazione è limitata alla tratta parziale Garibaldi – Colli Aminei" ha comunicato Anm poco fa attraverso i suoi canali social. Come comunica ancora la società del trasporto pubblico, è stato attivato il servizio sostitutivo tramite il bus 665 per ovviare all'inconveniente.

Un episodio analogo, purtroppo, era accaduto soltanto poche settimane fa, lo scorso 24 marzo, quando a causa del furto di cavi di rame tra le stazioni di Chiaiano e Frullone, la circolazione della Linea 1 era stata limitata per diverse ore.

Inoltre, in tutta l'area Nord di Napoli si registrano forti disagi anche alla circolazione automobilistica, a causa del furto di parte del guard-rail avvenuto ieri sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A causa del furto, l'asse viario resterà chiuso per oltre 10 giorni per questioni di sicurezza: vanno infatti ripristinati i guard-rail rubati per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.