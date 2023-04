Trasporto pubblico a Napoli

Guard rail rubati sulla Perimetrale di Scampia-Melito: chiusa 10 giorni, mancano le forniture a Pasqua Il Comune chiede il presidio delle forze dell’ordine sulla perimetrale: “Dobbiamo scongiurare nuovi furti”. E la metro Linea 1 si ferma da Piscinola a Chiaiano per furto cavi. Area nord di Napoli isolata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La Perimetrale di Melito potrebbe restare chiusa per oltre 10 giorni a causa del furto dei guard rail a protezione dei viadotti avvenuto ieri. Già questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino, affidati dal Comune ad una ditta specializzata. Ma, a causa della concomitanza delle feste pasquali, è difficile reperire il materiale dai fornitori. Il Comune di Napoli, inoltre, ha chiesto il presidio costante delle forze dell'ordine per scongiurare nuovi furti. Nelle prossime ore il Servizio Viabilità e Traffico emetterà una apposita Ordinanza di traffico per la ratifica della chiusura stradale.

Area Nord di Napoli isolata: anche la metro ferma per furto di cavi

Uno dei ladri è stato colto sul fatto dalla polizia locale ed è fuggito verso il campo rom di viale della Resistenza a Scampia. Problemi che si aggiungono a quelli della metropolitana Linea 1, che oggi limita la circolazione alla tratta Colli Aminei-Garibaldi, a causa di un grosso furto di cavi avvenuto sulla tratta Piscinola-Chiaiano-Frullone. Una situazione che ha isolato l'area nord di Napoli, con i popolosi comuni di Mugnano, Melito e Villaricca, tagliati fuori dai collegamenti proprio a Pasqua.

Il Comune: "Presidio fisso contro i furti"

L'asse perimetrale di Melito, quindi, resterà chiuso per 10 giorni almeno. Lo scrive il dirigente responsabile delle strade del Comune di Napoli in una nota alla Polizia Locale e a tutti i servizi tecnici e all'assessorato Trasporti. La Perimetrale di Scampia è stata chiusa ieri, su disposizione del Servizio Protezione Civile. Con la nota il Comune chiede "di garantire un presidio delle forze dell'ordine lungo il tratto stradale interdetto al transito onde evitare che vengano trafugate ulteriori porzioni di barriere stradali".

Il Servizio si è già attivato per il ripristino delle condizioni di transitabilità dell'arteria stradale incaricando la ditta Cuzzolino Costruzioni Soc. Coop., presente sul posto già da stamattina. "Al momento – precisano gli uffici tecnici comunali – non è possibile stimare con certezza i tempi che si renderanno necessari per la riapertura al transito della strada, che comunque saranno non inferiori a 10 giorni lavorativi tenuto conto anche della concomitanza delle festività pasquali che non garantiscono la piena funzionalità dei fornitori.