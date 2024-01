I rifiuti del loro ristorante affidati a un furgone e smaltiti illecitamente: 4 denunciati Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli: si tratta dei proprietari del ristorante e delle persone che smaltivano illecitamente i loro rifiuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Invece di seguire la procedura di smaltimento corretta, e sostenerne i relativi costi, preferivano affidare i rifiuti del loro ristorante a persone compiacenti, che li smaltivano illecitamente, in spregio all'ambiente: quattro persone sono state denunciate dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli. Si tratta di una coppia, un uomo e una donna, proprietari di un ristorante cinese in città e di due persone residenti nel campo nomadi che si trova in zona ASI, che si occupavano dello smaltimento illecito dei rifiuti dell'esercizio commerciale.

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno sorpreso la coppia di ristoratori, in via Circonvallazione Esterna, mentre affidavano ogni tipo di rifiuto agli altri due: mobilia del ristorante ormai fuori uso, materassi, elementi in ferro, rame, legna. I militari dell'Arma sono arrivati proprio mentre veniva i rifiuti venivano caricati sul cassone del furgone, che tra l'altro era intestato fittiziamente ed era sprovvisto della copertura assicurativa; pertanto, il mezzo è stato sequestrato.

Dopo essere stati identificati, sia i due ristoratori che i due responsabili del furgone e dello smaltimento dei rifiuti, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti.