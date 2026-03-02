I napoletani a Dubai sono tutti in sicurezza, dice il sindaco Manfredi

Le autorità cittadine seguono con attenzione la situazione dei napoletani presenti a Dubai, alla luce delle tensioni internazionali. Secondo quanto riferito dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, allo stato attuale non risultano criticità per i concittadini che si trovano nell'Emirato, uno dei luoghi più gettonati dai napoletani. «Al momento, dalle notizie che abbiamo, si trovano tutti in sicurezza», ha dichiarato il primo cittadino, precisando tuttavia che non è ancora possibile fornire una valutazione dettagliata. Manfredi ha spiegato che occorre distinguere tra chi si trova a Dubai per motivi di studio, turismo o lavoro e chi invece vi risiede stabilmente, sottolineando che i residenti sono numerosi.

Il Comune è in costante contatto con l'unità di crisi della Farnesina e con la Prefettura di Napoli. È in corso una registrazione puntuale delle persone presenti e della loro collocazione, al fine di monitorare con precisione la situazione. «C'è sicuramente grande apprensione» ha aggiunto il sindaco, evidenziando che insieme al governo si sta lavorando per garantire assistenza sul posto e per consentire il rientro in città non appena verrà riaperto lo spazio aereo.

Ciro Buonajuto, presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Campania, spiega: «In queste ore sto seguendo direttamente la vicenda e ho sentito numerosi cittadini campani che si trovano in Medio Oriente, da Dubai a Gerusalemme. Tutti mi hanno raccontato di una situazione complicata, segnata da forte tensione e grande incertezza. Ad Abu Dhabi – prosegue Buonajuto – moltissime persone si sono spostate verso le città nel deserto, gli alberghi sono ormai pieni e in tanti sono costretti a dormire in auto o nei garage. Situazioni simili si stanno ripetendo in diverse aree della regione. Nonostante questo, tutte le persone che ho contattato stanno bene e, a loro volta, in collegamento con altri italiani sul posto, confermano che al momento tutti risultano in salvo. La Regione Campania è in costante contatto con la Farnesina e con le autorità competenti per il monitoraggio continuo della situazione, con l’obiettivo di garantire assistenza, informazioni e supporto ai connazionali presenti nell’area e favorire il loro rientro in sicurezza».