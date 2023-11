I ladri arrivano in Maserati, poi svaligiano la gioielleria: furto da 100mila euro a Battipaglia Il colpo è stato messo a segno, in pochi minuti, nella notte tra sabato e domenica: i malviventi sono riusciti a fuggire a bordo della fuoriserie con la quale sono arrivati.

A cura di Valerio Papadia

Ricco il bottino del raid criminale andato in scena a Battipaglia, nella provincia di Salerno, nella notte tra sabato e domenica: sei banditi, con il volto coperto, hanno assaltato la gioielleria Casella, che sorge in via Giuseppe Mazzini, nel centro della città della Piana del Sele. Da quanto si apprende, i malviventi sono arrivati a bordo di un'auto di lusso, una Maserati, e di un'altra vettura: dopo aver praticato un foro nella saracinesca, hanno infranto i vetri blindati e hanno portato via gioielli, orologi e altri oggetti preziosi. Nonostante l'allarme, i banditi sono riusciti a mettere a segno il colpo, durato soltanto pochi minuti: circa 100mila euro il bottino che hanno portato via.

Dopo aver afferrato tutto quello che potevano, i ladri si sono dati alla fuga a bordo della fuoriserie e dell'altra automobile. A fermare il furto ci hanno provato anche i residenti della zona, che hanno urlato nel tentativo di far desistere i malviventi, e poi hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, a cui sono affidate le indagini sul raid: i militari dell'Arma hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e della zona e sono ora sulle tracce dei ladri.