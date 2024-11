video suggerito

I funerali di Simeon e Alessia, morti a Vico Equense. Per la giovane autorizzata donazione organi Folla ai funerali di Simeon oggi nella Cattedrale di Castellammare. Le esequie di Alessia domani alle 10,30: i familiari autorizzano la donazione degli organi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alessia Piccirillo e Simeon Dimitrov, le vittime

I funerali di Simeon Dimitrov, 18 anni, e Alessia Piccirillo, 19 anni, vittime del tragico incidente stradale a Vico Equense avvenuto la notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre scorsi si terranno a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, oggi, venerdì 22 novembre, e domani, sabato 23. La costiera sorrentina è in lutto e piange due suoi figli. Entrambi i ragazzi frequentavano l'ultimo anno dell'Istituto Turistico "don Luigi Sturzo" di Castellammare di Stabia. Oggi centinaia di giovani si sono radunati nella Cattedrale di Castellammare di Stabia, alle 15, per l'ultimo saluto a Simeon, il giovane canoista di 18 anni che era alla guida della moto Ktm Duke 400, finita fuori strada. I funerali di Alessia si terranno invece domani mattina alle 10,30, nel piazzale dell’istituto comprensivo "Denza".

I genitori di Alessia autorizzano la donazione degli organi

A bordo del mezzo a due ruote viaggiava anche Alessia Piccirillo, studentessa di 19 anni, rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale e deceduta purtroppo dopo due giorni di ricovero all'Ospedale del Mare di Napoli. I funerali della ragazza si terranno invece domani. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Negli scorsi giorni si sono avute diverse iniziative di cordoglio in città per ricordare le due giovani vittime. Nella scuola superiore che i due ragazzi frequentavano ci sono stati attimi di dolore condiviso. Sono stati lanciati i palloncini bianchi in cielo. L'istituto ha attivato il sostegno psicologico per i compagni di classe. Sono ancora in corso, intanto, le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.

La lettera della preside per le due giovani vittime di Vico Equense

La dirigente scolastica dell'Istituto Turistico "don Luigi Sturzo", Cinzia Toricco, ha dedicato una commovente lettera alle due giovani vittime:

Cara Alessia, caro Simeon,Abbiamo avuto il privilegio di avervi in questa scuola nella vostra età più bella. Ognuno di voi in modi differenti ci lascia ricordi indimenticabili e un affetto che resterà per sempre nei nostri cuori. Siamo grati di aver potuto conoscervi, grati a voi per essere stati due ragazzi meravigliosi: le vostre esistenze che hanno saputo seminare amore saranno di esempio ai vostri compagni che oggi vi piangono. Ci mancherete immensamente.E a tutti voi, cari ragazze e ragazzi dello Sturzo: stiamo vivendo in queste ore un dolore che mai avremmo immaginato di provare. Tra mille domande che forse troveranno in ognuno di noi risposte diverse, si staglia una certezza. Questa certezza è il valore della vita. Davanti al dolore immenso che ha colpito le famiglie di Alessia e Simeon, dobbiamo farci coraggio e con coraggio affrontare questo tragico momento, onorando la vita come hanno fatto questi due meravigliosi ragazzi che ci hanno lasciato. Sono vicina a tutti voi, all'intera comunità scolastica e mi unisco al dolore delle famiglie.La Preside