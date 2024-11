video suggerito

Incidente a Vico Equense, Alessia Piccirillo muore a 19 anni: lutto a Castellammare Morta la 19enne rimasta vittima di un incidente stradale la notte di domenica a Vico Equense. Era ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lutto a Castellammare di Stabia per la morte di Alessia Piccirillo, la ragazza di 19 anni rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre scorsi, è deceduta purtroppo questa mattina, martedì 19 novembre, mentre era ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli, in gravi condizioni. La sua scomparsa ha scosso profondamente tutta la comunità della penisola Sorrentina, che si è stretta nel lutto e nel dolore attorno alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Alessia è la seconda vittima dell'incidente stradale di Vico Equense

Nello stesso incidente ha perso la vita anche il 18enne Simeon Dimitrov. I due giovani erano in sella ad una moto, guidata dal ragazzo sulla strada statale Sorrentina SS145, quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo, all'altezza del Bikini, andandosi a schiantare contro un muretto. L'impatto è stato molto violento ed il ragazzo, originario di Castellammare, purtroppo, è deceduto sul colpo mentre la 19enne è stata trasferita nell’ospedale del Mare dove è stata ricoverata in pericolo di vita per tre giorni. Sulla vicenda sono aperte le indagini dei carabinieri.

Purtroppo, però, la ragazza anche lei di Castellammare di Stabia non ce l'ha fatta. Si è spenta questa mattina, a seguito delle ferite riportate. In questi giorni si erano moltiplicati gli appelli a pregare per la vita della giovane. Tantissime persone si erano strette attorno alla famiglia. Ieri sera c'era stata una veglia in chiesa per la ragazza. La sua perdita ha scosso fortemente tutti gli abitanti che hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e sconforto.

Lutto nell'istituto superiore a Castellammare

Simeon Dimitrov e Alessia Piccirillo erano compagni di classe: frequentavano l'ultimo anno dell'Istituto Turistico "don Luigi Sturzo" di Castellammare di Stabia. Simeon era molto noto in città per la sua attività sportiva: era infatti una giovane promessa del canottaggio e si allenava nel Circolo nautico stabia. "Apprendiamo sgomenti la terribile notizia – scrive l'istituto superiore – Alessia Piccirillo non ce l'ha fatta. Ci uniamo al dolore immenso dei familiari, dei compagni e di tutti quelli che la conoscevano e la amavano. Alessia con Simeon, insieme nei nostri cuori".

Ieri mattina, c'era stata una manifestazione pubblica per Simeon nella scuola. Centinaia di studenti avevano fatto volare palloncini bianchi in cielo per ricordarlo prima ancora dei funerali. Domani, nell'istituto ci sarà il sostegno psicologico per gli studenti provati da un così grave lutto.