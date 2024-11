video suggerito

Moto si schianta sul muretto: morto 18enne, l'amica 17enne in pericolo di vita a Vico Equense Grave incidente nella notte lungo la statale 145 Sorrentina, in località Bikini: un giovane di Castellammare di Stabia (Napoli) è morto sul colpo, l'amica è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 18enne è deceduto, e una 17enne è finita in ospedale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa a Vico Equense, in provincia di Napoli, lungo la strada statale 145 Sorrentina: i due, in sella a una moto, per motivi che restano da accertare si sono schiantati contro un muretto.

Sul posto, in località Bikini, sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, originario di Castellammare di Stabia, è deceduto sul colpo. L'amica, le cui condizioni sono apparse da subito gravi, è stata caricata d'urgenza in ambulanza e trasportata all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stata ricoverata in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è per il momento al vaglio. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli: il 18enne, che era alla guida, potrebbe avere perso il controllo per l'alta velocità o per un dissesto stradale e, non riuscendo tenere la motocicletta su strada, sarebbe andato a schiantarsi contro il muretto a margine della carreggiata.