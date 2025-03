video suggerito

Accoltella un 20enne per uno sguardo di troppo, arrestato un 30enne a Vico Equense Ha accoltellato un 20enne "colpevole" di aver tentato un approccio con la sua fidanzata: arrestato 30enne di Vico Equense, deve rispondere di tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Uno sguardo di troppo ad una ragazza, poi le coltellate: accade a Vico Equense, in costiera sorrentina, poco dopo le 22 di ieri sera, sabato 29 marzo. Il ferito, un ragazzo di vent'anni, è stato portato d’urgenza nell’ospedale di Castellammare di Stabia, mentre l'aggressore, un trentenne del posto, è stato arrestato e portato in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio davanti ai giudici del Tribunale di Torre Annunziata. Carabinieri che ora stanno indagando a tutto tondo per ritrovare anche l'arma, finora non prevenuta.

Tutto è accaduto in piazza Umberto I, in pieno centro cittadino a Vico Equense: secondo quanto ricostruito grazie a testimonianze dei presenti sul posto ed alcune telecamere di videosorveglianza, il 30enne avrebbe aggredito il più giovane con il manico di un ombrello, colpendolo ripetutamente al volto e alla testa fino a spezzare lo stesso ombrello, per poi colpirlo con un coltello a serramanico all'addome. In difesa del 20enne, di origine egiziana, sono intervenuti due amici, uno dei quali nel tentativo di disarmare l'aggressore si è anche ferito alla mano destra.

Dalle ricostruzioni, sembrerebbe che poco prima il 20enne avrebbe tentato di approcciare una ragazza che sarebbe in realtà la fidanzata dell'aggressore, che sarebbe intervenuto dunque in un secondo momento. Una ricostruzione che però è al vaglio degli inquirenti. L'arma, intanto, non è stata trovata, mentre è stato sequestrato l'ombrello utilizzato per la prima parte dell'aggressione. Il 20enne egiziano è ancora ricoverato in ospedale, mentre il 30enne di Vico Equense è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere.