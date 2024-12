I funerali del bimbo di 10 anni investito e ucciso al passaggio a livello domani a Nola

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si terranno domani a Nola i funerali del bimbo di 10 anni investito e ucciso da un'auto nei pressi di un passaggio a livello il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2024. Il bambino, di origine polacca, ma residente in Islanda, era in Italia per una vacanza natalizia con i familiari. Stava attraversando la strada con i suoi genitori, mentre il passaggio a livello della Circumvesuviana, in via onorevole Francesco Napolitano, era in chiusura e con il semaforo rosso per i veicoli, quando è stato travolto da un'auto guidata da una donna, che poi si è fermata per soccorrerlo. Ma, nonostante una corsa disperata in ospedale, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. È deceduto a seguito delle ferite riportate.

I funerali del bambino a Nola nella Chiesa del Carmine

Domani, domenica 29 dicembre 2024, a Nola, in provincia di Napoli, si terrà la cerimonia funebre. Le esequie saranno celebrate nella chiesa del Carmine alle pre 11,45, con rito cattolico. Sull'incidente stradale è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. La donna alla guida del veicolo è stata identificata e denunciata dalla Polizia Locale di Nola. Nelle scorse ore si è svolto l'esame autoptico sul corpo del bambino, dopodiché la Procura della Repubblica ha liberato la salma per le esequie.

L'incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 26 dicembre, attorno alle ore 14. il bimbo, dopo l'impatto, era stato portato all'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola, ma non c'è stato nulla da fare. A comunicare la vicenda era stato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, con un post su Facebook, parlando di "una tragedia" che lascia senza parole".