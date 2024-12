video suggerito

Bimbo di 10 anni muore investito al passaggio a livello, tragedia a Nola Dramma a Nola, bimbo di 10 anni investito e ucciso da automobile ad un passaggio a livello: è finito con la testa sotto la ruota, soccorsi inutili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma a Nola, popoloso centro in provincia di Napoli: un bimbo di 10 anni è morto, investito da un'auto sul passaggio a livello. A darne notizia è Umberto de Gregorio, il presidente di Eav, Ente Autonomo Volturno, l'azienda dei trasporti della Circumvesuviana: «Questo pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni, un'auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Poi superato il passaggio a livello – racconta de Gregorio – l'auto ha investito un bambino, sull'altro lato della strada. Il bambino è finito con la testa sotto la ruota. Alla guida dell'auto c'era una donna che ha caricato il bambino sulla propria auto nel tentativo disperato di salvarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le immagini delle telecamere sono all’esame delle autorità. Una tragedia, non ci sono parole».

De Gregorio chiosa poi sulla situazione dei passaggi a livello in Italia: «Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello di Rfi (la rete ferroviaria italiana ndr.) punta all’eliminazione totale dei passaggi sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li elimina quando possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria».