I Ferragnez da Ischia a Capri: tappa sull’Isola Azzurra prima di ripartire verso Amalfi Prosegue la vacanza in Campania dei Ferragnez: dopo essere stati ad Ischia ieri, Chiara Ferragni e Fedez, in viaggio sullo yacht con al seguito le due sorelle di lei e i rispettivi compagni, si sono fermati a Capri per un bagno e un pranzo in un noto ristorante di Marina Piccola. Nei prossimi giorni la coppia si sposterà a Positano e Amalfi.

A cura di Nico Falco

Prosegue la vacanza dei Ferragnez nel Golfo di Napoli: dopo la tappa ad Ischia, l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il marito, il cantante Fedez, nelle scorse ore sono stati a Capri, dove si sono fermati per qualche ora in uno stabilimento balneare e hanno pranzato a Marina Piccola. Il tutto immortalato, come sempre, in fotografie che sono state pubblicate sui profili social della coppia.

Era stata la stessa Chiara Ferragni a raccontare le tappe campane delle loro vacanze estive, che stanno trascorrendo spostandosi con uno yacht insieme alle sorelle di lei, Valentina e Francesca Ferragni, e ai rispettivi compagni, Luca Vezil e Riccardo Nicoletti. "Siamo salpati ieri dalla Sardegna – aveva scritto la influencer su Instagram – e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione Costiera Amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in Costiera Amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi".

Molti i curiosi che si sono avvicinati all'imbarcazione mentre era a Forio d'Ischia per scattare delle fotografie. Il giorno prima aveva fatto tappa a Ischia anche l'ex emiro del Qatar: 7 yacht per raggiungere l'isola (il più grande è l’Um Alhoul di 72 metri di lunghezza), quattro auto e otto taxi per spostarsi; visita lampo, per poi ripartire soltanto poche ore dopo verso altre mete nel Mediterraneo. Il Golfo di Napoli era stato la meta anche di un'altra coppia famosissima, proveniente però dall'altro lato dell'oceano: a fine luglio Jennifer Lopez era stata con Ben Affleck a Capri e a Positano, prima di lasciare la Campania per proseguire la vacanza in Toscana a bordo dello yacht Valerie.