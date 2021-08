A Ischia arriva l’ex emiro del Qatar a bordo di sette yacht Arriva a Ischia l’emiro padre Hamad Bin Khalifa Al Thani: al molo turistico di Marina di Casamicciola arrivano sette yacht, il più grande è l’Um Alhoul di 72 metri di lunghezza. Ad attenderlo sull’isola quattro auto arrivate dalla terraferma ed altri otto taxi. Ma già domani ripartirà verso altri lidi.

Non è passato inosservato l'arrivo dell'ex emiro del Qatar ad Ischia: Hamad Bin Khalifa Al Thani è infatti arrivato nel molo turistico di Marina di Casamicciola a bordo della Um Alhoul, una nave da diporto di 72 metri di lunghezza, seguita da altri sei yacht di "accompagnamento". Difficile insomma non notare quella che è una vera e propria flotta di lusso attraccata all'Isola Verde.

L'arrivo è stato "notato" anche a terra, dove ad attendere l'arrivo dell'ex emiro e del suo seguito c'erano quattro auto fatte arrivare dal continente ed altri otto taxi noleggiati sull'isola stessa. A vigilare sulla sicurezza anche gli uomini del commissariato locale, che monitorano gli accessi alla banchina, dove in molti si sono riservati per scattare foto e anche solo per osservare la flotta attraccata. Hamad Bin Khalifa Al Thani del resto è personaggio ben noto: emiro del Qatar dal 1995 al 2013 prima di lasciar il posto al figlio Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, l'emiro padre ha un patrimonio stimato di diversi miliardi di dollari ed è noto anche per aver fondato l'emittente Al-Jazeera. Il figlio, del resto, non è da meno: ha fondato e detiene tuttora il controlla della Qatar Sport Investments che detiene il 100% delle quote del Paris Saint-Germain e di Harrods, oltre a quote minori delle maggiori aziende del mondo (Barclays, Volkswagen Group, Porsche, Sony, solo per citare le più note) ed essere diventato di recente sponsor dell'AS Roma. Il suo arrivo in pompa magna al porto di Marina di Casamicciola è destinato però a durare poco: già domani, l'emiro padre e la sua flotta lasceranno l'Isola Verde verso altri lidi.