Chiara Ferragni e Fedez in vacanza nel Golfo di Napoli a bordo del loro yacht

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo yacht dei Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e Federico Lucia, arriva nel Golfo di Napoli: lo hanno reso noto i due influencer, in vacanza in questi giorni come gran parte dei vip italiani ed internazionali, e proprio come questi ultimi anche loro hanno scelto le acque antistanti il capoluogo partenopeo. Assieme a marito e moglie, a parte i figli della coppia, ci sono anche le sorelle di lei: Valentina e Francesca Ferragni, accompagnati dai loro compagni rispettivamente Luca Vezil e Riccardo Nicoletti.

"Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana", ha spiegato Chiara Ferragni in una storia su Instagram, "trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi". E sull'Isola Verde è già partita la "ressa" per fotografare a distanza lo splendido yacht dei Ferragnez, ultimi vip in ordine di tempo a raggiungere le coste delle isole del Golfo di Napoli. Prima di loro tantissimi altri erano già stati avvistati: appena 24 ore prima del loro arrivo, vi è arrivato anche l'ex emiro del Qatar, a bordo dello yacht Um Alhoul lungo 72 metri ed accompagnato da una flotta di altri sei yacht. Non pago, a terra ha trovato ad attenderlo anche quattro automobili giunte dalla terraferma e ben otto taxi. Anche in questo caso, gli ischitani sono accorsi al porto di Marina di Casamicciola per assistere allo sbarco di Hamad Bin Khalifa Al Thani (emiro padre del Qatar), che poi nelle scorse ore è già ripartito verso altri lidi del Mediterraneo assieme alla sua imponente flotta di yacht personali che battono bandiera qatariota.