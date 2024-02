I dipendenti del Castello delle Cerimonie: “Giovedì saremo in corteo, lasciateci aperti e fateci lavorare” Dopo la clamorosa confisca della struttura, i dipendenti del ristorante La Sonrisa in piazza per chiedere di salvaguardare i livelli occupazionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dai dipendenti del La Sonrisa, il ristorante-hotel dei "matrimoni napoletani" noto per la trasmissione tv "Il Castello delle Cerimonie" parte la mobilitazione dopo la confisca della struttura arrivata a causa di una lottizzazione abusiva e un lungo iter giudiziario. La famiglia Polese, donna Imma e Matteo Giordano, eredi di Antonio Polese, al momento non rilascia dichiarazioni, ma i lavoratori invece hanno deciso di uscire allo scoperto già lunedì, andando al Comune di Sant'Antonio Abate, ente cui sarà affidata la proprietà della struttura, per chiedere cosa sarà di loro. Si tratta di circa 150 dipendenti e stagionali (ma si stima in oltre 2-300 addetti l'indotto di questa catena di montaggio delle cerimonie) che temono di restare senza lavoro a partire dalla primavera, da quando cioè il lavoro si farà più intenso.

Gaetano "Nino" Davide, il cameriere noto per la sua partecipazione iniziale al reality show nel Castello, insieme al maitre di sala, Ferdinando Romeo, chiamano lavoratori e simpatizzanti de La Sonrisa a partecipare alla mobilitazione prevista giovedì 22 febbraio a partire dalle 9.30, con concentramento davanti al ristorante abatese:

Mai come ora abbiamo bisogno di voi. Stiamo ancora lavorando… però abbiamo bisogno della vostra presenze giovedì mattina. Partiremo dal castello 9.30 fino al comune di Sant'Antonio Abate, per il nostro "urlo silenzioso", affinché si tocchi la sensibilità delle istituzioni e si lasci aperta la struttura.