Pizzo alla Sonrisa, indagato anche Sabatino Polese, il fratello del defunto “Boss delle Cerimonie”

A cura di Valerio Papadia

Compare anche il nome di Sabato Polese, meglio noto come Zio Sabatino, fratello di Don Antonio Polese, conosciuto come "Boss delle Cerimonie", defunto proprietario del Grand Hotel "La Sonrisa", il noto locale di Sant'Antonio Abate recentemente sottoposto a confisca per lottizzazione abusiva, nell'inchiesta della Polizia di Stato e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato, oggi, a 10 arresti nel clan del Rione Moscarella di Castellammare di Stabia. Zio Sabatino, indagato per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Stando a quanto appreso dagli inquirenti in sede di indagine, Sabato Polese – che non figura nella compagine societaria del Grand Hotel "La Sonrisa", ma volto noto delle ultime stagioni del programma "Il Castello delle Cerimonie" – avrebbe incontrato un uomo legato al clan del Rione Moscarella per riferirgli che la polizia aveva acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla struttura ricettiva, che ritraevano uno degli indagati mentre ritirava la tangente imposta al noto locale.

Alla "Sonrisa" chiesta tangente di 5mila euro

Le indagini hanno appurato anche un episodio estorsivo da parte del clan del Rione Moscarella ai danni del Grand Hotel "La Sonrisa". Il sodalizio criminale sgominato dagli arresti della Polizia di Stato, infatti, avrebbe imposto una tangente da 5mila euro alla nota struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate.