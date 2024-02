Il Castello delle Cerimonie, il corteo dei dipendenti: “La Sonrisa siamo noi, non chiudeteci” A Sant’Antonio Abate la protesta dei dipendenti del ristorante-hotel “La Sonrisa” confiscato ai proprietari, la famiglia Polese, per lottizazione abusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Protesta a La Sonrisa / foto fanpage.it

Si sono presentati puntuali stamattina, con le divise da lavoro, all'ingresso del ristorante-hotel La Sonrisa, il "Castello delle cerimonie" di Sant'Antonio Abate, dinanzi alla cancellata che conduce al vialetto privato intitolato alla memoria di don Antonio Polese, il patron del "ristorante dei matrimoni napoletani". Sono camerieri, cuochi, facchini, maître, manutentori, giardinieri, addetti alle camere, alla reception, alla piscina, qualcuno come Ferdinando Romeo e Gaetano "Nino" Davide è un volto noto perché ha preso parte al reality show di Discovery-Realtime.

Perché la manifestazione dei dipendenti del "Castello delle Cerimonie"? Semplice: chiedono che la struttura non chiuda definitivamente. C'è una sentenza passata in giudicato, della Suprema Corte di Cassazione, che condanna i proprietari attuali della struttura, la famiglia Polese, per lottizzazione abusiva a partire dalla fine degli anni Settanta.

L'iter giudiziario è iniziato nel 2011 e ora è concluso, l'unica chance che ha la proprietà è rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ritenendo vìolato il diritto al giusto processo. Ma è davvero l'extrema ratio perché ora la proprietà della struttura (non di ciò che c'è dentro) passa al Comune di Sant'Antonio Abate.

Protesta a La Sonrisa / foto fanpage.it

La sindaca abatese Ilaria Abagnale incontra oggi i lavoratori della Sonrisa ma a loro non potrà dir altro che, non appena giunta la notifica della sentenza ed effettuati gli adempimenti di rito (che potranno anche essere lunghetti) dovrà applicare la sentenza. Dunque il futuro non è affatto scontato e non è detto che la struttura potrà restare aperta anche se al momento accetta ancora prenotazioni.

La vicenda è tutto sommato uno dei tanti procedimenti per abuso che si svolgono quotidianamente in Italia ma è diventata di interesse nazionale proprio per la popolarità dei soggetti coinvolti: La Sonrisa e la famiglia Polese sono da decenni sotto i riflettori per i matrimoni kitsch e ora quella stessa popolarità diventa paradossalmente un faro costantemente puntato sulla vicenda anche in questa fase.