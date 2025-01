video suggerito

Il Castello delle Cerimonie resta aperto: prorogate di 30 giorni le licenze per La Sonrisa Altri 30 giorni di proroga per la Sonrisa, che resterà aperta per onorare gli ultimi impegni coi clienti e dare il giusto preavviso ai dipendenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Trenta giorni di proroga per le licenze de La Sonrisa: lo ha deciso il Tar della Campania, per permettere alla struttura di onorare gli ultimi impegni già presi con i clienti e per dare ai lavoratori un "adeguato preavviso". I trenta giorni partono da oggi, lunedì 13 gennaio, giorno in cui è stata pubblicata la decisione della settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania presieduta dal giudice Maria Laura Maddalena, consigliere Gabriella Caprini e consigliere estensore Maria Grazia D'Alterio, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla famiglia Polese, che richiedeva invece l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Sant'Antonio Abate.

L'amministrazione comunale, guidata dalla prima cittadina Ilaria Abagnale, ha infatti revocato le licenze per la ristorazione e l'albergo in vista della completa acquisizione al patrimonio comunale dell'intero "Castello delle Cerimonie", come universalmente conosciuto grazie anche alla produzione televisiva di B&B Film trasmessa su Real Time ed in onda dal 2014, inizialmente con il nome de "Il Boss delle Cerimonie", poi cambiato dopo il decesso all'età di 80 anni di Antonio Polese, storico gestore al quale è subentrata la figlia Imma. Acquisizione comunale che avverrà a titolo gratuito (sia degli immobili sia dei terreni) dopo la decisione della Corte di Cassazione per il reato di lottizzazione abusiva. Già in precedenza le licenze erano state prorogate fino al 9 gennaio, per le attività "già programmate". La decisione iniziale era arrivata il 13 dicembre scorso: intanto, la prossima udienza pubblica del procedimento è fissata al 5 giugno.