I carabinieri ordinano la pizza, il rider la consegna fumando una canna: patente ritirata e multa

A cura di Pierluigi Frattasi

I carabinieri ordinano la pizza a domicilio, il rider arriva puntuale, ma quando bussa alla porta ha in bocca un vistoso spinello di marijuana. Nei guai un 22enne napoletano, per lui è scattata la multa per possesso di droga e il ritiro della patente di guida. L'assurdo episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 dicembre 2023. Il citofono della caserma dei carabinieri di Pianura suona in tarda serata. Alcuni militari dell'Arma liberi dal servizio, infatti, tutti residenti nello stabile della Stazione, avevano deciso di ordinare una pizza. Quando hanno aperto la porta, però, la sorpresa: il rider si è presentato fumando una "canna".

Il rider aveva il casco e il motorino era assicurato

Il 22enne era arrivato ad ogni modo puntuale. Lo scooter utilizzato per le consegne era in regola, con l'assicurazione Rc Auto-moto. Il giovane indossava anche il casco protettivo obbligatorio. Nessun problema, quindi, con eventuali violazioni del Codice della Strada. L'unica nota stonata che non poteva passare inosservata, però, era per l'appunto l'enorme sigaretta stretta tra le labbra. All’interno, ad offuscargli la vista in una nube di fumo, i carabinieri hanno rilevato la presenza di marijuana.

Ritirata la patente

Un episodio sicuramente insolito, considerando che il giovane sapeva di dover consegnare in una stazione carabinieri. A quel punto per il ragazzo sono scattate le sanzioni. I militari dell'Arma, dopo aver pagato le pizze, lo hanno sanzionato per possesso di droga e gli hanno ritirato la patente. Il 22enne è stato costretto, quindi, a tornare a piedi in pizzeria.