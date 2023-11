I carabinieri nelle mense scolastiche: il Nucleo anti-sofisticazione ne chiude due a Caserta Il Nas dei carabinieri controlla le mense scolastiche. E tra cibo non tracciato e cucine non autorizzate spunta pure la shrinkflation: piatti con poco cibo.

A cura di Redazione Napoli

Sospesa l’attività di laboratorio e cucina all'interno di due scuole per l’infanzia della provincia di Caserta. Motivo? Dai controlli effettuati, sono entrambe risultate sprovviste di autorizzazione. È uno dei risultati dell'attività ispettiva del Nucleo anti-sofisticazione dei carabinieri che d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

I risultati riguardano tutt'Italia: 1.000 controlli nel Paese e percentuali di irregolarità piuttosto alte: fra le ditte controllate, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%, accertando 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192 mila euro, contestate. Le cause? Violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto.

Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 13 aree cucina/depositi alimenti per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la

presenza diffusa di umidità, di formazioni di muffe, di insetti ed escrementi di ratti. Fra le "novità" la shrinkflation (sgrammatura) che dopo aver invaso gli scaffali dei supermercati con prodotti confezionati in minore quantità e prezzo invariato, ora riguarda anche le mense scolastiche: deferimento all’autorità giudizaria. di 18 gestori dei servizi-mensa, ritenuti responsabili di frode ed inadempienza in pubbliche forniture per aver confezionato pasti in qualità e grammatura inferiore a quello pattuito, in violazione ai capitolati contrattuali. Gli altri controlli oltre Caserta a Brescia, Parma, Palermo, Taranto e Viterbo.