È morto Hugo Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco Morto Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando Aveva 52 anni e viveva a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Arresto cardiaco, inutile l’intervento dei soccorsi.

A cura di Redazione Napoli

Hugo Maradona, morto oggi a 52 anni

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto oggi, 28 dicembre per arresto cardiaco. Il decesso – apprende Fanpage.it da fonti sanitarie – è avvenuto alle 11.50 di questa mattina. L'uomo, nome completo Hugo Hernán Maradona, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, nel comune di Monte di Procida, provincia di Napoli; è deceduto nella sua abitazione, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. La morte di Hugo arriva a poco più di un anno da quella di Diego Armando, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina. Qualche mese fa di Hugo si era parlato per una sua candidatura, poi sfumata, al Consiglio comunale di Napoli, nelle liste del candidato di centrodestra Catello Maresca.

I fratelli Maradona ed il papà "Don Diego"

Hugo Maradona, carriera calcistica all'ombra di Diego

Fratello minore di Diego, soprannominato "El Turco" come il grande numero 10 (da piccolo conosciuto come "El Pelusa") e come l'altro fratello Raul, detto "Lalo", Hugo intraprese con alterni successi la carriera calcistica fin da giovanissimo: a 18 anni fu acquistato dallo stesso Napoli, fresco Campione d'Italia, che lo girò in prestito all'Ascoli. I due fratelli giocarono anche da avversari, ma la carriera di Hugo intraprese poi altre strade: il Rayo Vallecano in Spagna, poi le esperienze in Austria e in Giappone, prima di tornare a Napoli e dedicarsi con enorme passione al calcio giovanile.

Hugo Maradona e la moglie Paola Morra

Negli anni passati Hugo Maradona, aveva allenato anche il Boys Quarto: egli, differentemente dal fratello Diego, poteva permettersi "il lusso" di vivere a Napoli e girare liberamente, nonostante il cognome pesante e l'incredibile somiglianza col fratello. Sposatosi a Bacoli nel 2016 con Paola Morra, Hugo era frequentatore degli stadi di provincia per osservare i giovani emergenti.

Leggi anche Litiga in casa con il fratello e lui lo accoltella: è in ospedale in fin di vita

Nel 2018 il ricovero e i ringraziamenti ai medici

Nel 2018 Hugo si sottopose ad un check-up all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove fu sottoposto anche ad un intervento chirurgico considerato "di routine". Subito dopo, Hugo inviò una lettera di ringraziamento ai medici dell'ospedale, che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord poi pubblicò sui propri profili social. «A loro il mio più profondo ringraziamento», concluse Hugo in calce alla lettera.

"Diego era un secondo padre"

Lo scorso anno, il defunto ex calciatore ricordò il fratello commosso: "Era un secondo padre. Ora è con mamma e papà". In collegamento in diretta televisiva , Hugo Maradona aveva ricordato anche come Diego avesse avuto "tutti i problemi del mondo, si faceva male da solo, ma Diego era una persona buona", aggiungendo anche che di lì a poco "avremmo dovuto incontrarci a Natale".