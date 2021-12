Domani i funerali di Hugo Maradona, il fratello di Diego morto oggi a Napoli Domani, 29 dicembre, si terranno a Napoli i funerali di Hugo Maradona, fratello di Diego, morto stamattina nella sua casa di Monte di Procida.

A cura di Nico Falco

Hugo Maradona e la moglie Paola Morra.

Si terranno domani, nella chiesa San Vitale di Fuorigrotta, a Napoli, i funerali di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, morto oggi nella sua casa di Monte di Procida. Il 52enne è deceduto per arresto cardiaco, inutili i tentativi di salvarlo del 118, che hanno tentato a lungo tempo di rianimarlo anche con l'utilizzo del defibrillatore. La cerimonia funebre è stata fissata per le ore 16 del 29 dicembre.

Il fratello del Pibe de Oro, nome completo Hugo Hernán Maradona, è deceduto alle 11:50 di questa mattina, 28 dicembre. I sanitari del 118 erano intervenuti nella sua abitazione in zona Miliscola in seguito alla chiamata della moglie, Paola Morra, che aveva sposato a Bacoli nel 2016. Il 52enne avrebbe dovuto a breve sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, proprio per pregressi problemi cardiaci, ma l'ultima crisi gli sarebbe stata fatale. Il fratello era morto in Argentina poco più di un anno fa, il 25 novembre 2020.

A Napoli Hugo Maradona era arrivato nel 1987, seguendo le orme del fratello: anche lui ex calciatore, in quell'anno disputò in Cina il Mondiale Under-16 con l'Argentina e fu acquistato dal Napoli di Ferlaino, che lo prelevò dall'Argentinos Juniors. Fu subito girato in prestito all'Ascoli e alla fine dell'anno si spostò in Spagna, al Rayo Vallecano, per poi approdare al Rapid Vienna e quindi proseguire la sua carriera tra Sud America e Giappone. Nonostante non abbia mai indossato in una partita ufficiale i colori della squadra azzurra, la sua vita è rimasta legata indissolubilmente a Napoli: dopo il ritiro è tornato in città, stabilendosi in provincia; ha diretto per un periodo la scuola di calcio Mariano Keller, ha allenato squadre locali, tra cui la Boys Quarto e il Real Parete e ha lavorato come osservatore.