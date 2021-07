Elezioni Napoli 2021, il fratello di Maradona candidato con Catello Maresca Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, si candida per le Comunali 2021 a Napoli con le liste a sostegno del candidato sindaco Catello Maresca; lo ha ufficializzato Enzo Rivellini, ex consigliere regionale e presidente di Napoli Capitale, spiegando che l’ex calciatore vuole “restituire alla città parte dell’immenso amore che i napoletani hanno riservato a lui e al fratello”.

A cura di Nico Falco

Hugo Maradona, il fratello del Pibe de Oro, ha deciso di scendere in politica e di farlo alle prossime elezioni comunali di Napoli, candidandosi con le liste del pm Catello Maresca. Ad annunciare la scelta è stato l'ex consigliere regionale Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale, lista a supporto del candidato sindaco del centrodestra. "Maradona – ha spiegato – ha il desiderio di restituire alla città parte dell'immenso amore che i napoletani hanno riservato a lui e al fratello e per questo ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale".

Il candidato verrà presentato ufficialmente martedì 3 agosto alle ore 11 al gazebo davanti alla Curva B dello stadio "Diego Armando Maradona", intitolato al campione argentino scomparso pochi mesi fa; sarà presente anche Maresca e verranno illustrati i punti programmatici del piano per Napoli del candidato. "Ho deciso di uscire allo scoperto confermando la volontà di candidatura di Hugo Maradona, il fratello dell'indimenticato Diego, a capolista della lista Napoli Capitale alle prossime elezioni comunali – prosegue Rivellini – sarà felice di occuparsi di giovani, ragazzi e bambini fragili che vivono condizioni di disagio sociale ed educativo per poter garantire loro quei parametri essenziali di cui tutti hanno diritto. Il suo desiderio è di creare le condizioni per vedere gli ‘scugnizzi napoletani' felici su un campo di calcio o di gioco, sottraendoli alla strada e alla malavita. Maradona scende in campo con la squadra di Napoli Capitale, perché Napoli Capitale è affine, dal simbolo fino alle nostre mission, la difesa dei più deboli e il profondo convincimento sociale, alle sue idee".