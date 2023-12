Holding Moda acquista il Calzaturificio Dema di Aversa: “Tassello importante per il gruppo” Il Calzaturificio Dema di Aversa entra a far parte della Holding Moda. Il fondatore e ad De Simone: “Entusiasti di questo progetto industriale”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lavoratori all'interno del Calzaturificio Dema di Aversa Nord

Il Calzaturificio Dema cambia proprietà: la Holding Moda, che fa parte del gruppo Holding Industriale, ha rilevato la maggioranza dell'azienda casertana, storico marchio noto per mocassini e sneakers, il cui stabilimento si trova ad Aversa. Si tratta del 14esimo marchio che passa così ad HModa, che porta così ad oltre 1.500 i propri lavoratori in cinque regioni diverse d'Italia (Campania, Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Toscana), con un fatturato che per il 2023 è previsto attestarsi sopra i 310 milioni di euro.

Lo stabilimento di Aversa Nord del Calzaturificio Dema

La storica azienda casertana è nata nel 1989, ma in meno di 35 anni oltre ad affermarsi come un punto di riferimento per le calzature, conta circa 150 lavoratori ed un fatturato di 22 milioni di euro, con una produzione di oltre mille paia di scarpe al giorno. L'ideatore del brand, Giovanni De Simone, partito dai mocassini ha poi esteso la produzione a sneakers, strobel e montate, ma anche tronchetti e sandali. Nel 2015 l'ingresso dei tre figli Italo, Paolo e Danilo in società, mentre nel 2021 è nata Alinea, il tomaificio fin da subito integrato nel gruppo.

Lo stesso fondatore ed amministratore delegato di Dema, Giovanni De Simone, ha commentato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Hmoda, di cui abbiamo sin da subito condiviso strategie, mission e valori. Rappresentare la regione Campania in questo progetto industriale onora il lavoro svolto finora dal nostro team e ci stimola, allo stesso tempo, a proseguire un nuovo percorso di crescita in linea con i principi di qualità ed artigianalità di cui ci siamo fatti sempre portatori". Soddisfatto anche Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, che ha aggiunto: "Arrivare in Campania, territorio ricco di storia artigianale nel mondo della moda, permette anche al Gruppo di ampliare competenze e presenza su tutto il territorio nazionale, tassello importante nell’ambito di un piano strutturato di crescita, sviluppo e interscambio tra le nostre aziende".