“Ho perso il lavoro da poco, spaccio droga per mantenermi”: ancora un pusher incensurato arrestato nel Napoletano

Spacciatori incensurati; sembrerebbe essere questo il trend dell'ultimo periodo in provincia di Napoli, dal momento che, in poche settimane, le forze dell'ordine hanno arrestato 4 soggetti senza nessun precedente penale, sorpresi a vendere droga. L'ultimo episodio arriva da Torre del Greco, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni.

Intorno all'una e trenta di questa notte, mentre stavano percorrendo via Lava Troia, all'angolo con via Litoranea, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno notato una Fiat 500X con a bordo due ragazzi, facendo scattare il controllo. La perquisizione inizia dall'autista, che è "pulito", ma il passeggero, il giovane di 22 anni, ha 10 grammi di marijuana nella tasca della felpa; ai carabinieri racconterà di aver iniziato a spacciare droga per mantenersi in questo momento di difficoltà economica, dal momento che ha da poco perso il lavoro.

I militari dell'Arma hanno così deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 22enne: nella sua cameretta sono stati trovati altri 19 grammi di marijuana, pronti per essere venduti; ai carabinieri, il giovane ha poi consegnato spontaneamente un bilancino di precisione. Per il 22enne è scattato l'arresto ed è ora in attesa di giudizio.

I precedenti

Come detto, quello di stanotte a Torre del Greco è il quarto arresto spaccio nella provincia di Napoli, in poche settimane, di un incensurato. Lo scorso 23 settembre, a Grumo Nevano, è stato arrestato un operatore ecologico di 38 anni: in casa sua i carabinieri hanno trovato cocaina e quasi 40mila euro in contanti. Il giorno seguente, a Bacoli, è invece stato arrestato un ausiliare del traffico di 32 anni, trovato in possesso di cocaina rosa, ecstasy e chetamina. Qualche giorno fa, alla periferia di Napoli, è stato arrestato un uomo di 29 anni: l'uomo è rimasto in panne con lo scooter ed è stato aiutato dai carabinieri, che hanno scoperto droga nascosta negli slip.