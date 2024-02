“”Ho dimenticato una cosa nell’auto”, donna cerca di recuperare una pistola nel deposito giudiziario Una 52enne ha tentato di recuperare una pistola dall’automobile che le era stata sequestrata; scoperta, è stata denunciata dai carabinieri a Carinaro (Caserta). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è presentata dai carabinieri e, verbale pagato alla mano, ha chiesto di poter recuperare degli oggetti personali nell'automobile che le era stata sequestrata. Permesso accordato, ma quello che non aveva detto era che si trattava di una pistola, comprensiva di proiettili. Quando i carabinieri lo hanno scoperto, per lei, una 52enne del Casertano, è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento.

La donna era andata nel deposito giudiziario di Carinaro, dove era stata portata la sua automobile, sequestrata per mancanza di assicurazione qualche giorno fa dai carabinieri della stazione di Orta di Atella. Ha mostrato la ricevuta del pagamento della multa ed è stata accompagnata dai militari verso il veicolo, destinato alla rottamazione. Mentre rovistava all'interno, però, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise sono rimasti ad osservarla e si sono accorti che aveva prelevato un proiettile dal tappetino e l'aveva buttato a terra nel tentativo di disfarsene.

I militari l'hanno quindi fatta allontanare dall'automobile, hanno recuperato la cartuccia e hanno perquisito con attenzione la vettura: nella consolle centrale c'era un caricatore monofilare con 5 proiettili calibro 380 auto, mentre nella cappotta era nascosta una pistola calibro 9 corto con parti arrugginite. L'arma e i proiettili sono stati sequestrati, la 52enne è stata accompagnata in caserma e denunciata in stato di libertà.