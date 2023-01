Ha un malore e va in ospedale, ma ha un incidente nel parcheggio: morto un 76enne La tragedia nella notte di Capodanno: la vittima è Ferdinando Di Somma, 76 anni. I funerali dell’uomo si sono tenuti oggi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un destino tragico quello che ha colpito Ferdinando Di Somma, un uomo di 76 anni di Scafati, morto la notte di Capodanno proprio nella città del Salernitano. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, la notte di Capodanno per l'appunto, il 76enne, da una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava da solo in casa. L'uomo è salito in auto e si è recato all'ospedale Mauro Scarlato: nel parcheggio del nosocomio, purtroppo, probabilmente proprio a causa del malore che lo aveva colpito, il 76enne si è schiantato contro un guardrail.

Immediato l'intervento dei sanitari che si trovavano in turno al Pronto Soccorso Covid dell'ospedale: nonostante i tentativi di medici e infermieri di rianimarlo, per Ferdinando Di Somma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore che, dopo gli accertamenti del caso, ha restituito la salma del 76enne alla famiglia.

I funerali di Ferdinando Di Somma si sono svolti oggi

Dopo la restituzione della salma, la famiglia di Ferdinando Di Somma ha potuto procedere con i funerali, che si sono svolti nella mattinata di oggi, lunedì 2 gennaio, nella chiesa di San Francesco di Paola a Scafati. Al termine delle esequie, la salma del 76enne è stata portato nel cimitero di Pompei, in provincia di Napoli, dove è stata tumulata.