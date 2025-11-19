Guida Michelin 2026, a Napoli c’è un nuovo ristorante stellato: è Alain Ducasse all’Hotel Romeo
Mancano poche ore alla rivelazione della Guida Michelin 2026, che sarà presentata ufficialmente questa sera, mercoledì 19 ottobre, a Parma, emergono però già i primi inseriti nella "rossa", soprattutto per quanto riguarda i ristoranti che entrano in guida per la prima volta e guadagnano, dunque, una Stella Michelin. Tra i nuovi ristoranti stellati ce n'è uno anche a Napoli: si tratta del Ristorante Alain Ducasse, locale di fine dining che sorge all'interno dell'Hotel Romeo, in via Cristoforo Colombo, di fronte la Stazione Marittima e il Molo Beverello.
Come suggerisce il nome, il ristorante è gestito da Alain Ducasse: per chi non lo conoscesse, si tratta dello chef vivente con più Stelle Michelin al mondo. Anche se porta il suo nome, però, il ristorante è però portato avanti, in cucina, dall'executive chef Alessandro Lucassino, che guida la brigata e che, a partire da questa sera, potrà appuntarsi al petto la sua prima Stella Michelin.
Una Stella Michelin anche per Umberto a Mare a Ischia
Quella del Ristorante Alain Ducasse di Napoli, però, non è l'unica new entry nella Guida Michelin per quanto riguarda la Campania. A guadagnare una Stella Michelin in questa guida del 2026 c'è anche il ristorante Umberto a Mare, locale che sorge a Forio, sull'isola di Ischia, guidato dallo chef Umberto Pietro Luongo.