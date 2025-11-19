Guida Michelin 2026, a Napoli c’è un nuovo ristorante stellato: è Alain Ducasse all’Hotel Romeo

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Il Ristorante Alain Ducasse, che sorge all’interno dell’Hotel Romeo, guadagna una Stella Michelin nella Guida 2026 che sarà svelata questa sera. Una Stella Michelin anche per Umberto a Mare a Ischia.

Gli chef Alessandro Lucassino (a sinistra) e Alain Ducasse

Mancano poche ore alla rivelazione della Guida Michelin 2026, che sarà presentata ufficialmente questa sera, mercoledì 19 ottobre, a Parma, emergono però già i primi inseriti nella "rossa", soprattutto per quanto riguarda i ristoranti che entrano in guida per la prima volta e guadagnano, dunque, una Stella Michelin. Tra i nuovi ristoranti stellati ce n'è uno anche a Napoli: si tratta del Ristorante Alain Ducasse, locale di fine dining che sorge all'interno dell'Hotel Romeo, in via Cristoforo Colombo, di fronte la Stazione Marittima e il Molo Beverello.

Come suggerisce il nome, il ristorante è gestito da Alain Ducasse: per chi non lo conoscesse, si tratta dello chef vivente con più Stelle Michelin al mondo. Anche se porta il suo nome, però, il ristorante è però portato avanti, in cucina, dall'executive chef Alessandro Lucassino, che guida la brigata e che, a partire da questa sera, potrà appuntarsi al petto la sua prima Stella Michelin.

Una Stella Michelin anche per Umberto a Mare a Ischia

Quella del Ristorante Alain Ducasse di Napoli, però, non è l'unica new entry nella Guida Michelin per quanto riguarda la Campania. A guadagnare una Stella Michelin in questa guida del 2026 c'è anche il ristorante Umberto a Mare, locale che sorge a Forio, sull'isola di Ischia, guidato dallo chef Umberto Pietro Luongo.