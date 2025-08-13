Guida contromano sull’autostrada A1 Napoli-Roma scatenando il panico, 30enne bloccato dalla Polizia

Immagine di repertorio

Guidava contromano di notte sull'autostrada A1 Napoli-Roma tra lo sconcerto e la paura degli altri automobilisti. Nei guai un 30enne napoletano. L'uomo, raggiunto dalla Polizia Stradale, è stato fatto accostare e bloccato. È dovuta intervenire la safety car delle forze dell'ordine per arrestare la sua corsa in sicurezza. Per lui è scattata la sanzione prevista dal Codice della Strada: 4mila euro di multa, il ritiro della patente ed il fermo dell’autovettura per 3 mesi. Quando gli agenti gli hanno chiesto perché l'avesse fatto, il 30enne non ha saputo dare alcuna risposta.

Il 30enne bloccato allo svincolo di Santa Maria Capua Vetere

L'episodio, a quanto si apprende, è avvenuto negli scorsi giorni. Al centralino della Polizia di Stato di Caserta sono arrivate tante segnalazioni di cittadini spaventati nel cuore della notte. Diversi automobilisti in transito in direzione sud dell’A1 Milano-Napoli, conosciuta anche come Autostrada del Sole, quindi verso il capoluogo partenopeo, hanno segnalato la presenza di un veicolo che, all’altezza dell’area di Servizio “San Nicola Ovest”, stava percorrendo contromano la carreggiata. Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza previsti per questi casi. Viaggiare contromano in autostrada, infatti, non solo è vietato, ma è anche molto pericoloso per la propria e l'altrui incolumità. Si rischiano gravi incidenti stradali che possono essere, purtroppo, anche mortali.

La Polizia di Stato, quindi, in collaborazione con il personale di Autostrade per l'Italia spa, che gestisce l'A1, ha fatto attivare le segnalazioni di emergenza sui pannelli autostradali “a messaggio variabile” per allertare gli altri viaggiatori che c'era un'auto contromano. Gli equipaggi della Polizia Stradale hanno adottato il dispositivo di “safety car”, che ha consentito di rallentare il traffico e di intercettare il veicolo tra gli svincoli di “Caserta Nord” e “Santa Maria Capua Vetere”.

Leggi anche Con lo scooter contromano sulla Tangenziale di Napoli: multata una donna di 65 anni

Il 30enne è stato bloccato, in sicurezza, sul margine della carreggiata. L'uomo alla guida, originario della provincia di Napoli, non ha saputo dare spiegazioni sui motivi. Dopo avere messo in sicurezza l’area, i poliziotti hanno contestato al conducente le sanzioni previste dal Codice della Strada per le infrazioni commesse. Solo ieri, una donna in scooter era stata bloccata e multata perché viaggiava contromano sulla Tangenziale di Napoli. Gli agenti della Sezione Napoli della Polizia Stradale l'hanno fermata nel tratto compreso tra le uscite di Corso Malta e Capodimonte.