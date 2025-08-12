Con lo scooter contromano sulla Tangenziale di Napoli: multata una donna di 65 anni

La donna è stata fermata sulla Tangenziale di Napoli dagli agenti della Polizia Stradale; lo scooter del quale era alla guida era sprovvisto di assicurazione e revisione.

Momenti di paura sulla Tangenziale di Napoli: una donna, in sella al suo scooter, ha percorso un tratto contromano, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella delle altre persone che si trovavano in quel momento sull'A56. Gli agenti della Sezione Napoli della Polizia Stradale sono intervenuti, su segnalazione del Centro Operativo Autostradale, nel tratto compreso tra le uscite di Corso Malta e Capodimonte della Tangenziale di Napoli, dove era stato avvistato un ciclomotore che percorreva quel tratto di strada contromano.

Lo scooter non aveva assicurazione né revisione

Intervenuti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno fermato lo scooter, guidato da una donna di 65 anni napoletana. Dagli accertamenti esperiti in seguito dagli agenti è emerso che lo scooter in questione risultava sprovvisto sia della copertura assicurativa che della revisione periodica obbligatoria: pertanto, la 65enne è stata multata per le sanzioni al Codice della Strada, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Fortunatamente, la vicenda non ha provocato danni ad altri veicoli o ad altre persone.