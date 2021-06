Grave incidente nella notte sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di San Mango Piemonte, nella provincia di Salerno: un'automobile, dopo aver percorso circa tre chilometri contromano, si è scontrata con un'altra vettura; il bilancio è di tre persone ferite. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, una ragazza alla guida di Lancia Ypsilon, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato contromano l'Autostrada A2 allo svincolo di Pontecagnano Faiano: da qui, ha percorso circa tre chilometri, prima che la sua corsa si interrompesse contro un'altra auto, impattata frontalmente in maniera abbastanza violenta. Ad avere la peggio i due giovani che occupavano l'altra automobile, mentre la ragazza alla guida della Lancia ha riportato solo ferite molto lievi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce Bianca e della Croce Rossa, che hanno trasportato uno dei due occupanti dell'altra automobile all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno; le sue condizioni di salute non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita; l'altro giovane che si trovava nell'auto è invece stato medicato sul posto per alcune escoriazioni. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara, così come i motivi che hanno portato la giovane donna ad imboccare l'autostrada contromano.