Guerra di camorra al Pallonetto di Santa Lucia, 5 arresti nel gruppo Sesso Blitz della Polizia di Stato al Pallonetto di Santa Lucia: arrestate cinque persone, sono ritenute legate al gruppo Sesso, legato ai Mazzarella e rivale del clan Elia.

A cura di Nico Falco

Sono accusate a vario titolo di estorsione, minacce, violenza privata, tentato omicidio e possesso di armi le cinque persone arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza cautelare arrivata al termine di indagini sugli scontri di camorra al Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli; gli indagati sono ritenuti appartenenti al gruppo criminale della famiglia Sesso, inquadrato nell'orbita del cartello dei Mazzarella. I reati, tutti con l'aggravante della modalità mafiosa, sarebbero stati commessi nell'ambito degli scontri con gli Elia, che avrebbero portato all'omicidio di Pasquale Sesso, ucciso il 5 luglio 2023.

Per quell'omicidio pochi giorni dopo era stato tratto in arresto il presunto responsabile. L'uomo, ritenuto inquadrato nel clan Elia, era stato poi scarcerato e, a fine febbraio, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno a Napoli per la durata di due anni e con duemila euro di cauzione; accusato di omicidio e tentato omicidio, secondo gli investigatori aveva anche tentato di uccidere Luigi Sesso, fratello di Pasquale. Dopo l'agguato del luglio 2023 c'erano stati due tentati omicidi e una estorsione di circa 150mila euro nei confronti di familiari di soggetti ritenuti coinvolti nel delitto.

Le indagini che hanno portato al provvedimento cautelare sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla Squadra Mobile della Questura e dal commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito i cinque sarebbero elementi di vertice del gruppo Sesso, attivo, come il clan Elia, nell'area del Pallonetto di Santa Lucia.