Guasto all’acquedotto di Napoli, parchi e condomini senz’acqua a Posillipo Guasto tecnico alla condotta primaria da cui si diramano le distributrici che raggiungono condomini e parchi. Sul posto gli operai Abc.

A cura di Pierluigi Frattasi

Condomini e parchi senz'acqua oggi a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, a causa di un guasto all'acquedotto del Comune avvenuto stanotte. Sul posto sono intervenute le squadre di Abc Napoli, l'azienda speciale dell'acqua pubblica di proprietà del Municipio, che, attorno alle ore 4,00, hanno provveduto a chiudere la fornitura idrica che si trova in piazza Salvatore Di Giacomo.

Senz'acqua la zona tra via Santo Strato e piazza Di Giacomo

Per questo motivo, da questa notte, sono senz'acqua palazzi, condomini e parchi che si trovano nell'area che va da via Santo Strato a piazza Salvatore Di Giacomo. "Lo stop alla fornitura idrica – ha spiegato Abc in una nota – si è reso necessario perché il guasto ha interessato una condotta primaria da cui si diramano le distributrici che raggiungono condomini e parchi. I tecnici e gli operai di Abc stanno scavando per arrivare alla condotta e procedere alla riparazione. È stato richiesto l'ausilio e l'intervento della ditta a cui è affidata l'illuminazione pubblica considerato che la condotta idrica passa sotto i cavi elettrici".

L'Abc: "Il guasto sarà riparato entro oggi"

A quanto apprende Fanpage.it da fonti dell'Abc, il guasto potrebbe essere riparato nelle prossime ore ed entro la giornata, in questo caso, sarà riattivata anche l'erogazione idrica. Per procedere alla riparazione non è stato necessario chiudere la viabilità che pertanto è regolare. Mercoledì scorso, invece, sempre nella zona di Via Posillipo 156 si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Sono stati eseguiti dei lavori di ripristino durati tutta la notte tra il 7 e 8 giugno.