Guardia di Finanza negli uffici Scabec della Regione Campania: si indaga sulle assunzioni La Guardia di Finanza è arrivata negli uffici di Scabec in via Orsini e ha acquisito documenti relativi alle assunzioni in un arco temporale che va dal 2010 al 2016.

Blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Scabec, la società della Regione Campania che si occupa di promuovere il patrimonio culturale del territorio: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono entrati negli uffici di via Orsini, per acquisire documenti relativi alla gestione in toto della società. Nel mirino ci sono soprattutto le assunzioni, relative a un arco temporale ben preciso, che va dal 2010 al 2016: intenzione delle Fiamme Gialle è quella di indagare sulla gestione della società in house alla Regione che si occupa, come detto, del patrimonio culturale. Le indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli sono ancora in una fase iniziale: nelle prossime settimane, i finanzieri depositeranno una informativa in Procura con i primi risultati sullo studio dei documenti acquisiti.

Interrogazione della Lega sulla gestione di Scabec

In merito alla gestione di Scabec la Lega, nella figura del consigliere regionale Severino Nappi, ha poi presentato una interrogazione al governatore campano Vincenzo De Luca, con particolare riferimento al debito accumulato dalla società negli ultimi anni, circa 3 milioni di euro di disavanzo. Il debito – ha detto Nappi – sarebbe dovuto a una serie di discutibili scelte gestionali, sulle quali si staglierebbero anche ombre di potenziali conflitti di interessi. Per questo motivo ho presentato apposita interrogazione, indirizzata al presidente della Giunta regionale, per conoscere se corrispondano al vero le notizie riportate dalla stampa e nel caso di riscontri positivi, perché egli abbia omesso di esercitare il ruolo di controllo e vigilanza su conti e attività della società".