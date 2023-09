Grosso ramo crolla per il vento in piazza degli Artisti, chiusa la strada al Vomero Chiusa temporaneamente piazza degli Artisti, al Vomero, per la caduta di un ramo sulla strada; sarebbe crollato per le raffiche di vento.

A cura di Nico Falco

Un grosso ramo è crollato sulla carreggiata oggi in piazza degli Artisti, nel quartiere napoletano del Vomero; al momento, a quanto si apprende, non c'erano automobili o passanti e quindi non si registrano danni né feriti, ma per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati del transennamento dell'area, interdetta per motivi di sicurezza, e delle procedure per la rimozione. Sull'incidente sono in corso accertamenti ma, stando alle prime risultanze, il ramo si sarebbe staccato a causa del forte vento che c'è stato oggi in città.