video suggerito

Grosso incendio di rifiuti a Capua, a fuoco 7mila metri quadrati: arrivano pompieri e Arpac Grosso incendio a Capua nei pressi dell’ex campo nomadi di via Lazzaro di Raimo. Sul posto vigili del fuoco e tecnici Arpac. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 1 giugno a Capua, in provincia di Caserta, nei pressi dell'ex campo nomadi in via Lazzaro di Raimo. Il rogo è divampato dalle ore 16,30 circa di ieri pomeriggio. Ad andare a fuoco circa 7000 mq tra sterpaglie, rifiuti e circa 20 rotoballe poste in un terreno nelle immediate vicinanze che hanno generato una grossa nube di fumo nero visibile da molto lontano. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Per le operazioni di soccorso, è stato necessario fare intervenire anche due Autobotti ed un mezzo movimento terra. Successivamente sono arrivati anche i tecnici dell'Arpac.

Intervento dei vigili del fuoco: rogo distrugge 7mila metri quadri

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare di domare il grosso incendio, il quale, secondo le prime ricostruzioni, dalle sterpaglie, avrebbe poi coinvolto un cumulo di rifiuti abbandonati nell'ex campo rom. In seguito all’incendio, tecnici del dipartimento Arpac di Caserta sono intervenuti, su richiesta dei Vigili del fuoco, collocando un campionatore nell'area interessata.

A partire da ieri sera, è stato avviato il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria. Si stanno rilevando i parametri, in particolare, si sta cercando la presenza eventuale di diossine e furani dispersi nell'atmosfera. Ad una prima osservazione, l’incendio è apparso originato da diversi focolai e avrebbe successivamente coinvolto anche i rifiuti abbandonati sul terreno. Al momento dell’avvio del monitoraggio delle diossine, le operazioni di spegnimento risultavano ancora in corso.