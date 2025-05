Incendio a Napoli, bruciato deposito di plastica al Cis di Nola, colonna di fumo: “Chiudete le finestre” Grosso incendio a Nola, enorme colonna di fumo nero visibile per chilometri. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato oggi al Cis di Nola, in provincia di Napoli. A fuoco un grande deposito di materiale plastico Gesco, di circa mille metri quadrati. Il rogo è poi divampato estendendosi su un'area di circa 3mila metri quadrati, coinvolgendo due capannoni. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo visibile per chilometri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Anche le forze dell'ordine, con i carabinieri e la polizia locale, e l'ambulanza del 118 sono presenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato nell'area del Cis di Nola Interporto, lotto D1.

Allarme nei comuni vicini: "Chiudete porte e finestre"

Allarme nelle zone circostanti. In particolare, Brusciano, Camposano e Comiziano, dove si stanno invitando i cittadini a chiudere porte e finestre per non inalare il fumo nero e acre, che potrebbe essere tossico. Secondo le prime informazioni, ad ogni modo, non ci sarebbero feriti. L'incendio sarebbe divampato quando il capannone era chiuso. Il personale dipendente aveva già lasciato la struttura, dopo la chiusura pomeridiana. Sul posto ci sono numerose autobotti dei vigili del fuoco, con tre squadre, carro aria e autoscala, che stanno cercando di domare le fiamme. L'incendio è molto vasto e a causa del vento, la nube si è estesa sulle aree circostanti.

Allertata anche l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, presieduta da Stefano Sorvino, che sta inviando i tecnici per il monitoraggio sul campo delle diossine e dei furani o di altri inquinanti pericolosi e dannosi per la salute.