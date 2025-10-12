Grosso incendio a Ischia, fiamme a Serrara Fontana vicino alle case: strada chiusa

Un grosso incendio è scoppiato a Ischia attorno alle ore 17,00 di oggi, domenica 12 ottobre, nella zona delle colline del Ciglio, a Serrara Fontana. Le fiamme, a causa anche del vento, si sono propagate fino a minacciare le case. La strada provinciale 475 è stata chiusa alla circolazione in via precauzionale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco, la Protezione Civile Forio CB, i carabinieri e la Polizia di Stato. La sindaca Irene Iacono ha attivato il centro operativo comunale, mentre il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato d ‘urgenza il centro coordinamento soccorsi per la gestione delle attività connesse all'incendio.

L'intervento espletato su Ischia dai vigili del fuoco è stato gestito e coordinato anche con l'ausilio del Comandante in prima persona, Giuseppe Paduano. Sono state utilizzate sia unità di terra che elicotteri per estinguere le fiamme. La situazione è ora sotto controllo, ma i pompieri stanno estinguendo gli ultimi focolai.

Le fiamme hanno interessato la zona sovrastante la strada provinciale 475, dove la circolazione è stata temporaneamente sospesa. I volontari della Protezione Civile regionale, i vigili del fuoco e le forze di polizia sono intervenuti immediatamente sul posto e unitamente al personale della polizia locale di Serrara Fontana, hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, anche con l'ausilio di mezzi aerei della Regione Campania. Anche diversi cittadini hanno aiutato a spegnere le fiamme.

Leggi anche Camion dei rifiuti si incendia sulla Strada Statale del Vesuvio: traffico impazzito e lunghe code a Scafati

Le attività di monitoraggio dell'evento sono ancora in corso e proseguiranno durante le ore notturne. Al riguardo, è stato assicurato anche grazie alle Capitanerie di Porto di Napoli, Pozzuoli e Ischia, il pronto invio sull'isola di ulteriori unità di personale dei vigili del fuoco e di volontari a supporto delle operazioni.