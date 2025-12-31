napoli
Grosso incendio a Casoria, a fuoco capannone industriale: colonna di fumo sull’asse mediano

Grosso incendio a Casoria, a fuoco un capannone di logistica. Sul posto i vigili del fuoco.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 dicembre, a Casoria, in provincia di Napoli. A fuoco, a quanto apprende Fanpage.it, un capannone di logistica, completamente divorato dalle fiamme. Ma il rogo è divampato all'interno di un'area industriale che si trova tra Casoria e Arzano, nell'area nord di Napoli, ed è possibile che siano stati coinvolti anche altri depositi ed edifici. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza, come testimoniano anche i numerosi video fatti dagli automobilisti sulla Circumvallazione esterna di Napoli e sull'Asse mediano. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, inviate dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell'incendio sono intervenute anche le forze dell'ordine e le ambulanze del 118, ma al momento sembra che non ci siano feriti. Solo ingenti danni alle cose. Al momento, i pompieri sono impegnati a domare le fiamme. Solo quando tutti i focolai saranno estinti, si potrà procedere con le indagini per capire quale possa essere stata l'origine del rogo.

