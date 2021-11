Grave incidente sulla Eboli-Battipaglia, giovane madre morta, grave la figlia di 2 anni Questa mattina si è verificato un grave incidente sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia, grossi comuni della Piana del Sele, in provincia di Salerno. Il bilancio è di una vittima, la donna alla guida di una delle due auto che si sono scontrate, e di un ferito in modo grave, ossia la figlia della vittima di due anni, attualmente intubata e in imminente pericolo di vita.

A cura di Federica Grieco

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia, grossi comuni della Piana del Sele, in provincia di Salerno. Il bilancio è di una vittima, la donna alla guida di una delle due auto che si sono scontrate, e di un ferito in modo grave, ossia una bambina di due anni, figlia della vittima, trasportata in elicottero all'ospedale di Battipaglia dov'è attualmente intubata nel reparto di Rianimazione e in imminente pericolo di vita. Coinvolte nell'indicente due auto, una Fiat 500 e una Lancia Y, quest'ultima guidata dalla donna poi deceduta, che si sono scontrate violentemente.

Il conducente della Fiat, originario di Eboli, invece, non ha subito gravi conseguenze, riportando solo qualche lieve ferita. Sul luogo dell'impatto, fatale per la donna alla guida della Lancia, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nell'incidente, e il personale dell'Humanitas. Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Ferito bambino in un incidente a Torre del Greco

Ieri, 8 novembre, si è verificato un altro incidente a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dov'è rimasto gravemente ferito un bambino di appena un anno, attualmente ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santobono di Napoli.

Nell'impatto, avvenuto in via Nazionale, sono rimaste coinvolti tre veicoli: uno scooter e due automobili. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate e sul caso stanno indagando gli agenti del locale commissariato della Polizia di Sato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti gravi, in codice rosso.