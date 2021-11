Incidente stradale a Torre del Greco, grave bimbo di un anno: in Rianimazione al Santobono L’incidente stradale si è verificato questa notte in via Nazionale a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Due i feriti gravi nello scontro tra tre veicoli: tra loro c’è anche un bambino di un anno, che è stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Santobono di Napoli. Sull’incidente indaga la Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, questa notte, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: due persone sono rimaste ferite gravemente, tra cui anche un bambino di appena un anno, che è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente ha coinvolto tre veicoli e si è verificato, come detto nella notte, in via Nazionale: a scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono stati uno scooter e due automobili. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti gravi, in codice rosso, tra cui appunto il bambino, in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara, indagano gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Incidente nel Napoletano: morto un uomo di 46 anni

Un altro incidente nella serata di ieri, domenica 7 novembre, ancora nel Napoletano, precisamente a San Paolo Bel Sito: nello scontro è purtroppo deceduto un uomo di 46 anni, Giovanni Accolla. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega San Paolo Bel Sito a Palma Campania: Accolla stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è stato travolto da una vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso; la salma è invece stata portata in obitorio per l'esame autoptico.