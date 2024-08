Grande incendio a Roccarainola, fiamme vicino alle case: sul posto vigili del fuoco con gli elicotteri

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Grosso incendio a Roccarainola, piccolo comune in provincia di Napoli. Il rogo è scoppiato sulla collina che costeggia il centro abitato. Le fiamme minacciano le abitazioni. Una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con diverse squadre, sia del comando locale di Napoli che regionale. I pompieri stanno adoperando due elicotteri antincendio Lima 4 e Lima 3. Sul posto due squadre aerei Aib dei vigili del fuoco. Al momento non risulterebbero feriti.