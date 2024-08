Grosso incendio nel Casertano, a fuoco azienda di accessori per la casa: spegnimento in corso da ore A fuoco stoccaggio di una azienda di prodotti per la casa, duro lavoro dei Vigili del fuoco di Caserta per domare le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Combattono contro le fiamme dalla mezzanotte di oggi, ieri, le due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta impegnate a spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di un'azienda collocata nel comune di Pastorano in via Casilina, nel comprensorio dei Monti Trebulani.

Le squadre, una intervenuta dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Marcianise sono immediatamente intervenute sul posto allertate dai cittadini e dai lavoratori dell'azienda. Al loro arrivo il capannone, adibito allo stoccaggio di merce varia per la casa, era totalmente avvolto dalle fiamme, per una superficie di circa 20mila metri quadrati. In supporto alle squadre sono intervenute anche tre autobotti ed un'autobotte da 28mila litri dalla sede centrale del Comando, una squadra dal Comando provinciale di Benevento ed un'autobotte da 25mila litri dal Comando di Salerno. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.